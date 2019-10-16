وزير دفاع سول يجتمع مع قائد القوات الجوية الأمريكية في المحيط الهادئ

ذكرت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أن وزيرها جونج كيونج-دو اجتمع اليوم الأربعاء مع الجنرال تشارلز براون قائد القوات الجوية الأمريكية في المحيط الهادئ والذي حضر معرض سول للملاحة الجوية والدفاع 2019 في كوريا الجنوبية.



ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن الوزارة قولها إن جونج وبراون أكدا في الاجتماع أن المفاوضات النووية على مستوى العمل بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية التي جرت في السويد مؤخرا، جاءت بفضل التحالف القوي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.



وذكرت الوزارة أن الطرفين اتفقا على تعميق التواصل والتعاون بين القوات الجوية الكورية الجنوبية والأمريكية في محاولة للمساهمة في الجهود الدبلوماسية لنزع السلاح النووي وبناء السلام في شبه الجزيرة الكورية.



من جانبه، التقى الوزير جونج مع القائدين السابقين لقيادة القوات المشتركة بين سول وواشنطن والتر شارب، وفنسنت بروكس اللذان يزوران البلاد لحضور المعرض.



وشدد الوزير على أن الوقت الحالي مهم جدا لنزع السلاح النووي وإحلال السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية، داعيا إلى إيلاء اهتمام وتقديم دعم للتعاون الوثيق بين السلطات العسكرية الكورية الجنوبية والأمريكية وتقوية التحالف بين البلدين.



وقال شارب وبروكس إن التحالف الكوري-الأمريكي يدعم إنجاح عملية السلام في شبه الجزيرة الكورية، ويتطور إلى التحالف المتبادل الذي يسهم في السلام والازدهار في شمال شرق آسيا والعالم، فضلا عن شبه الجزيرة الكورية، مضيفين أنهما يواصلان جهودا لتعزيز مكانة التحالف الكوري- الأمريكي في الولايات المتحدة.