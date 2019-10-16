مساعد نائب المجتمعات العمرانية يتفقد المشروعات التنموية بالعاشر

تفقد المهندس علاء عبد العزيز مساعد نائب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع تنمية وتطوير المدن بجولة لمدينة العاشر من رمضان وحدات الاسكان الاجتماعي وعدد من المشروعات التي يتم تنفيذها بالمدينة، فيما رفقه في الجولة المهندس خالد حسن شاهين رئيس جهاز والنواب ومعاوني رئيس الجهاز ومديري الادارات التنفيذيه للجهاز.



و تفقد عبد العزيز المراحل تنفيذية لمشروعات الإسكان الاجتماعي لمدينة العاشر بحي الأندلس، وبعض مشروعات الطرق بالمدينة والمحاور الرئيسية، كما تفقد أعمال تنسيق الموقع الجاري تنفذها بالمدينة التي أوشكت علي الانتهاء ومنها: مبنى المرور الرئيسي، الموقف الإقليمي، المستشفى الجامعي، قسم رابع، مبنى الشهر العقاري.



كما تفقد أعمال رفع كفائة المسطحات الخضراء بالمدينة، مشددًا علي ضرورة الانتهاء من أعمال التطوير والإنتهاء من المشروعات الخدمية للمدينة في المواعيد المحددة لها على أنا يتم العمل على مدار الأسبوع لسرعة تنفيذها.