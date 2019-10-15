شكري سرحان.. عشق الفن بسبب شقيقه الأكبر و"سطوح" منزله

عشق الفنان الراحل شكري سرحان، التمثيل والفن، بسبب شقيقه الأكبر صلاح، والذي كان يشارك في إحدى الفرق المسرحية الخاصة.



كما زاد من تعلق شكري سرحان بالفن هو متابعته للسينما والأفلام التي تعرض في سينما وهي سينما «الهلال الصيفي»، والقريبة من منزلهم، حيث كان يتابع أفلامها من البلكونة أو أسطح العمارات المجاورة.



وكانت تنتهي الليلة بالصراخ والعويل عندما يستنجد أهل المنزل، بالبوليس لتفريق أولاد الشارع من أسطح المنازل، المطلة على السينما ويجتمع الأولاد في اليوم التالي ويقومون بتمثيل الأدوار التي شاهدوها بالأمس من السطح، ويتابع شكري أخاه الأكبر الذي يدعوه لمشاهدته على مسرح الأزبكية وهو يمثل في إحدى المسابقات المسرحية على خشبة المسرح.



وتخيل شكري سرحان، نفسه مكانه لذا سعى في اليوم التالي ليشارك هو الآخر في فريق التمثيل بالمدرسة.



وقال «سرحان»، في حوار قديم له عن هذه الفترة: «كان التمثيل قد ملك كل وجداني وإحساسي ولحسن حظي كان فريق مدرستي يفوز كل عام بكأس المنطقة فقد كان يشرف على الفريق الأستاذ أحمد البدري الذي رحب بانضمامي للفريق وتعلمت منه الكثير في فن الخطابة والإلقاء وشاركت في العام التالي في مسرحية "صلاح الدين ومملكة أورشليم"، التي قدمت في مسابقة المنطقة، واستقبلت المسرحية بحفاوة كبيرة وحصلت المدرسة على المركز الثاني، والسبب كما يقول لأنها مدرسة خاصة وليست أميرية تتبع الوزارة».