الأربعاء 16 أكتوبر 2019 الموافق 17 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
RevUP Advertisements

أيام زمان

شكري سرحان.. عشق الفن بسبب شقيقه الأكبر و"سطوح" منزله

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 11:41 م
شكري سرحان
شكري سرحان
سناء إسماعيل
طباعة
عشق الفنان الراحل شكري سرحان، التمثيل والفن، بسبب شقيقه الأكبر صلاح، والذي كان يشارك في إحدى الفرق المسرحية الخاصة.

كما زاد من تعلق شكري سرحان بالفن هو متابعته للسينما والأفلام التي تعرض في سينما وهي سينما «الهلال الصيفي»، والقريبة من منزلهم، حيث كان يتابع أفلامها من البلكونة أو أسطح العمارات المجاورة.

وكانت تنتهي الليلة بالصراخ والعويل عندما يستنجد أهل المنزل، بالبوليس لتفريق أولاد الشارع من أسطح المنازل، المطلة على السينما ويجتمع الأولاد في اليوم التالي ويقومون بتمثيل الأدوار التي شاهدوها بالأمس من السطح، ويتابع شكري أخاه الأكبر الذي يدعوه لمشاهدته على مسرح الأزبكية وهو يمثل في إحدى المسابقات المسرحية على خشبة المسرح.

وتخيل شكري سرحان، نفسه مكانه لذا سعى في اليوم التالي ليشارك هو الآخر في فريق التمثيل بالمدرسة.

وقال «سرحان»، في حوار قديم له عن هذه الفترة: «كان التمثيل قد ملك كل وجداني وإحساسي ولحسن حظي كان فريق مدرستي يفوز كل عام بكأس المنطقة فقد كان يشرف على الفريق الأستاذ أحمد البدري الذي رحب بانضمامي للفريق وتعلمت منه الكثير في فن الخطابة والإلقاء وشاركت في العام التالي في مسرحية "صلاح الدين ومملكة أورشليم"، التي قدمت في مسابقة المنطقة، واستقبلت المسرحية بحفاوة كبيرة وحصلت المدرسة على المركز الثاني، والسبب كما يقول لأنها مدرسة خاصة وليست أميرية تتبع الوزارة».

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«الأقدار لا تناقش».. عن الصدفة التي قلبت حياة بعض مشاهير الفن

"بين السماء والأرض" سبب انطلاقها.. 10 معلومات عن زيزى مصطفى

فى ذكرى اغتياله.. كيف قُتل بوبى كينيدى؟

بالصور.. الحزن يخيم علي الأقصر عقب وفاة شقيقة شيخ الآزهر

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 6 ساعات

عبدالله السعيد: تقييم الجمهور ظلمنى و"مش زعلان" من أبوتريكة (فيديو)

منذ حوالي 23 ساعة

تركى آل الشيخ: سحب جميع القضايا المرفوعة ضد إدارة الأهلى

منذ حوالي 6 ساعات

تفاصيل قرار الحكومة بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور

منذ حوالي 12 ساعة

خالد المجرشى ومحمد الرز يكشفان خطة أردوغان لإحراج مصر والسعودية فى "90 دقيقة".. الليلة

ads

الصور

image description

أبطال "بين بحرين" يحتفلون بالعرض الخاص

image description

صور ودية مصر وبوتسوانا

image description

صور نجوم الفن في حفل "بالشباب تحيا الأمم" بالهناجر

image description

تكريمات حفل ختام مهرجان الاسكندرية

image description

توافد نجوم الفن علي حفل ختام مهرجان الأسكندرية

الأكثر قراءة

عبدالله السعيد: تقييم الجمهور ظلمنى و"مش زعلان" من أبوتريكة (فيديو)

فتح الله جولن يفضح مخطط أردوغان لتدمير تركيا

رسميا.. تأجيل مباراة القمة لدواعٍ أمنية

أول تعليق لـ"صلاح" بعد صوره مع العارضة البرازيلية

أيام زمان

شكري سرحان.. عشق الفن بسبب شقيقه الأكبر و"سطوح" منزله

"بنت البلد".. قصة إهانة تحية كاريوكا لرئيس تركيا (صور)

تعرّف على يوميات تحية كاريوكا داخل السجن

"قفزة من الشباك" أنقذت محمد فوزي من تحرش عجوز به في بدايته الفنية

نجم الساعة

حمادة هلال يخضع لجلسة تصوير جديدة بعدسة مصور "الدستور" هادى كرم

الصحة

الشموع المعطر تزيد من احتمال الإصابة بسرطان الرئة

أفضل المأكولات للتخلص من انتفاخ المعدة

غياب التوعية يهدد بزيادة عدد مريضات سرطان الثدي بإيران

تطوير جهاز جديد لعلاج مرض السكر والبدانة

الرئيس نيوز

أبوالغيط: معظم الدول العربية ستساند مصر في ملف "سد النهضة"

الثلاثاء.. وزير الإسكان يواجه 33 طلب إحاطة في "النواب"

"الصحة": لا توجد حالات "التهاب سحائي" في مدارس الإسكندرية

طلاق بائن بين "حماس" ودمشق بعد تأييد الحركة لـ"نبع السلام" التركية

منوعات

ناسا تجهز فريق كامل من النساء للسير في الفضاء

الإجهاد خلال الحمل يؤدي لولادة فتاة

كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 2019 أون لاين

نجمة بوليوود "كاجول" أحدث المنضمين لـ"نتفليكس"

كشكول

"آداب سوهاج" تحتفل باستقبال الطلاب الجدد

مصري يحصل على لقب أستاذ القرن الحادي والعشرين من جامعة في غانا

لمعلمي اللغة الألمانية.. تعرف علي شروط الحصول علي منحة تدريبية

جامعة المنوفية تتقدم فى الهندسة وعلوم الحاسب فى تصنيف THE العالمى

إسلام سياسي

سي إن إن: الحرب على داعش كانت إهدار للمال والجهد

باحث دولي: داعش شمت في انقلاب ترامب على الأكراد

موقع أمريكي : أوربا في خطر بسبب داعش

بيزنس انسايدر: داعش انتظر فرصة عودته بفارغ الصبر


زيت وسكر

حقيقة رصد حالات مصابة بالالتهاب السحائي بالمدارس 

معلومات هامة عن لجنة البت فى طلبات التصالح بمخالفات المباني

كيف استعدت الأقصر لتطبيق التأمين الصحى الشامل الجديد؟

لمزارعى التين.. إليك أهم العمليات الواجب مراعتها!

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
القس إبراهيم سعيد.. البنّاء الحكيم
القس. رفعت فكرى
السعادة والثقة بالنفس
ثروت الخرباوي
إن الإخوان إذا دخلوا دولة أفسدوها
ماجد حبته
الرئيس التونسى.. ورجس الإخوان
المزيد

الثقافة

اليوم.. "المنيرة الثقافى" يعرض "جيوش الشمس"

"الرافدين" تطرح النسخة العربية لرواية "بوليانا"

اليوم.. إعلان تفاصيل الدورة الـ28 لمهرجان الموسيقى العربية

افتتاح معرض "الأنا والآخر" للفنانة التونسية هيفاء تكوتى

صفحتنا ع الفيس بوك