رنا خليل تكشف كواليس مشاركتها للنجم العالمي دواين جونسون في فيلم " Black Adam"

#عرب_وود | الممثلة المصرية رنا خليل تكشف عن كواليس عملها مع النجم العالمي Dwayne Johnson بفيلم Black Adam pic.twitter.com/iP5SoepmIx — ArabWood - عرب وود (@ArabwoodTV) October 15, 2019

كشفت الفنانة رنا خليل، تفاصيل انضمامها لأول فيلم عالمي مع النجم دواين جونسون، في فيلم "Black Adam"، وكشفت كواليس مشاركتها وترشيحها للفيلم.وقالت خلال لقائها في برنامج "عرب وود"، والمذاع عبر فضائية "روتانا"، إن الدور عرض عليها بالصدفة من خلال لاعب كرة قدم محترف بالخارج وفي الوقت نفسه صديق لـ داوين، وتقابلت مع صديق له في مصر وساعدته في زيارة أهم المعالم الموجودة بها وكذلك خطيبته التي عرفت أنها تعمل مدربة "كاستنج"، وكانت وقتها ما زالت تدرس في المعهد وتشارك في كاستنج كثيرة".وأضافت، أنها بعدها اشتركت في حملة "قطرة أمل"، وكانت تضع صورها عبر صفحتها الشخصية بموقع "فيس بوك"، وشاهدتها خطيبة صديقها وعندما عملت في الفيلم طلبت منها إرسال صور لها وبالفعل أرسلت لها جلسة تصوير وهي ترتدي ملابس شخصية "زغلول"، والتي قدمتها الفنانة الكبيرة إسعاد يونس، وكشفت لهم أنها تحب الشخصية وأن من قدمتها فنانة كبيرة وشهيرة في مصر، ومن هنا تم ترشيحها.وقالت: "فكرة الفيلم تعتمد على تحويل قصص "سبايدر مان، وباتمان" وتحويلها لأشخاص طبيعية وتقدم رنا من خلالها شخصية شقيقة البطل ودروها ينحصر في أنها حبيبة الشرير منذ طفولتها".وتابعت: "كان عندي مشهد بكاء من نوعية العيار الثقيل وكنت خايفة وقبل التصوير جاء دواين، لغرفتي وقالي أنا عارف أن عندك مشهد كبير ولكن أنتي قادرة وحمسني جدًا وقالي إنتي ملكة مصرية صغيرة".وأكدت أنها وضعت في العقد، شروط خاصة وهي أن لا يسيئ للعرب ولا يصورهم كإرهابيين بأي طريقة، مؤكدة أن موعد عرض الفيلم المبدئ هو في 20 20، كما أعلنت أن شركة الإنتاج التي تعاقدت معها تعاقدت على المشاركة في فيلم جديد.