مقاتلات حربية تدمر رتلا للجيش السوري

قال الائتلاف السوري إن مقاتلات حربية لم يتم تحديد هويتها، دمرت رتلا عسكريًا للجيش السوري قرب العسلية بريف منبج.



وفي وقت سابق، أكدت قوات سوريا الديمقراطية، أن قوات الجيش السوري النظامية، ستنتشر في مناطق الشمال الغربي من منبج، موضحة أن القوات ستنتشر بعمق 1 كلم على الحدود مع تركيا.

