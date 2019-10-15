رئيس موريتانيا يتسلم رسالة من نظيره الكونغولي

تسلم الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني،اليوم الثلاثاء رسالة خطية من الرئيس دنيس ساسو انغيسو رئيس جمهورية الكونغو.



وذكرت الإذاعة الموريتانية، أن الرسالة سلمها جان جاك بويا وزير الاستصلاح والتجهيز الترابي والأشغال الكبرى في جمهورية الكونغو مبعوثا خاصا من الرئيس الكونغولي.



ونقلت عن الوزير قوله، إن الرسالة تتعلق بتعزيز وتطوير الروابط الأخوية وأواصر التعاون المثمر القائم بين البلدين الشقيقين.

