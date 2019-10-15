خالد المجرشى ومحمد الرز يكشفان خطة أردوغان لإحراج مصر والسعودية فى "90 دقيقة".. الليلة

يستضيف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ومقدم برنامج "90 دقيقة" على فضائية "المحور"، كلاً من الصحفي السعودى خالد المجرشى والصحفي اللبنانى محمد الرز، ليكشفان خطة أردوغان القادمة لإحراج مصر والسعودية، فى حوار خاص، فى تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الثلاثاء.



كما يكشفان تفاصيل خطة تاجر الجثث التركى واستعداده لتدويل قضية جمال خاشقجى للتغطية على جرائمه فى سوريا، ويتحدثان عن آخر تطورات محاكمة قتلة خاشقجي، ويواجهان بالحقائق أكاذيب أردوغان حول احتلاله سوريا.



ويكشفان للإعلامى محمد الباز، عن جرائم أردوغان وبطولات الجيش السورى ضد الاحتلال التركى لشمال سوريا، وكيف نجح قيادات الجيش السوري في التغلب على الخلافات الداخلية بتحالفات جديدة لصد العدوان، وكيف نجحوا فى رفع العلم السورى على الأراضى التى احتلتها تركيا.



كما يكشفان، عن تفاصيل جديدة عن مؤامرات قطر ضد الجيوش العربية والدول العربية، بهدف نشر الفوضى والعنف والتخريب، كما يكشف الإعلامي محمد الباز عن تفاصيل زيارة الرئيس الروسى لكل من السعودية والإمارات، وأهميتها على القضايا الإقليمية والمحلية والعربية.



ويستضيف الإعلامى محمد الباز، فى الفقرة الثانية، أسماء الشريف، أول مغنية صعيدية في حوار لبرنامج "٩٠ دقيقة"، وتتحدث عن تجربتها في خوض برنامج المسابقات "ذا فويس" لاكتشاف المواهب الغنائية، وكيف مثلت هذه الخطوة في حياتها؟، وماذا عن المنافسات التي شهدتها المسابقة بحضور كبار المطربين والمغنين في العالم العربي؟.



كما تكشف المغنية الصعيدية الشابة، في حوارها، كيف تعرضت لمعاناة خلال خوض تجربة الغناء؟، وكيف حفزها والدها وأسرتها في استكمال مسيرة الغناء؟، وماذا عن خطوتها المقبلة؟.