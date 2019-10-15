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رياضة

أول تعليق لـ"صلاح" بعد صوره مع العارضة البرازيلية

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 10:53 ص
جريدة الدستور
محمد عبدالنبي
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أثار النجم المصري محمد صلاح، هداف فريق ليفربول الإنجليزي، حالة كبيرة من الجدل خلال الأيام القليلة الماضية بعد نشر صور لجلسة تصوير جمعته بالعارضة البرازيلية أليساندرا أمبروسيو لصالح مجلة "GQ" العالمية، التي اعتبرها البعض "جريئة" و"مستفزة" كونها لاتليق باللاعب إلى حد ما، بسبب ظهور العارضة في إحدى الصور وهي تستند على كتف اللاعب وتحيطه بذراعيها، فيما لم يهتم اللاعب بالرد على منتقديه.

ولم يكتف اللاعب بنشر الصور عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ نشر مقطعًا مصورًا من كواليس الجلسة تجمعهما، والذي حظى بتفاعل كبير من قبل متابعيه وجمهوره حول العالي وبالأخص المتجمع العربي الذين ألمحوا إلى احتمالية غضب زوجته ماجي صلاح، من الصور والمقطع المتداول على موقعي "فيس بوك وتويتر".

وتوالت الكثير من التعليقات الساخرة حول حالة الغضب المتوقعة بين "محمد صلاح" وزوجته، فعلق حساب باسم محمد ابن عوف بصورة من أحد المشاهد الكوميدية للفنان محمد هنيدي، مصحوبة بتعليق جاء فيه: "ألووو، أم مكة، أبو صلاح نزل فيديو جديد وقام مشوح بإيده كده قال يعني مش همه"، وهو ما علق اللاعب محمد صلاح للمرة الأولى بعد ردود الفعل المنتشرة حول جلسة التصوير بتعبيرات ضاحكة "ايموشن يضحك".

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