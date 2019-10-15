أحمد السقا: لبنان يحترق.. اللهم احفظها وشعبها

تضامن الفنان أحمد السقا، مع شعب لبنان بعد امتداد حرائق الغابات لبعض منازل الأهالي بسبب ارتفاع درجات الحرارة.



وكتب "السقا"، عبر حسابه على موقع التغريدات الشهير "تويتر": "‏اللهم احفظ لبنان وشعبها.. لبنان يحترق".



ولقيت تغريدة أحمد السقا ردود فعل واسعة من متابعية عبر تويتر، وجاءت التعليقات بين "‏‎يارب" و"‏‎اللهم احفظ لبنان واسترها يا رب" و"‏‎اللهم ما احفظ لنا كل تراب الاراضي العربيه".



يأتي ذلك بعد اندلاع حرائق كبيرة في لبنان لاسيما منطقة المشرف، ويواصل رجال الدفاع المدني بذل جهودهم لإخمادها، حيث أدى ارتفاع درجات الحرارة في لبنان منذ اليومين الماضيين، إلى اندلاع حرائق في مناطق كثيرة، وساعدت الرياح على انتشارها.