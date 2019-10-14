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محمد غنيم: يجب على القيادة السياسية أن تثق في الشعب المصري

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 11:07 م
الدكتور محمد غنيم
الدكتور محمد غنيم
سناء إسماعيل
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قال الدكتور محمد غنيم، رائد زراعة الكلى في مصر، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، واجه في الولاية الأولى تحديات كثيرة أهمها الأمن، وقدم بعض الإنجازات الهامة.

وأضاف خلال لقائه في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، والمذاع عبر فضائية "mbc مصر": "أن من أهم الإنجازات في عصر السيسي، الاهتمام بالبنية الأساسية من طرق ومباني والاهتمام بالطاقة، والعشوائيات ومحاولة اقتحامها للمرة الأولى، وبناء مساكن تليق بأبناء الشعب المصري، وكذلك مشروع الكبد الوبائي، كما أن العلاقات الدولية تحسنت بشكل كبير، بعد أن كنا في شبه عزلة بعد 30 يونيو".

وأكد أن هناك سلبيتين الأولى هي قضية الحريات في إطار تهديدات أمنية من الداخل والخارج ومن الشرق والغرب، والأمر الثاني إنه على الرغم من خطوات الإصلاح الاقتصادي والتي يتمثل أهمها في تعويم الجنيه، وتحرير سعر الطاقة، والتي عادت على الطبقات الوسطى والدنيا بنوع من الضغط والمعاناة، ولكن على الرغم من التعويم حدث استقطاب للثروة وهناك ناس زادات ثروتها في الأراضي والعقارات وخلافه.

وتابع: "الفترة الحالية مغايرة ومختلفة وتحتاج لنظريات مختلفة ورؤى جديدة والشعب المصري يجب أن تثق فيه القيادة السياسية بالكامل لأنه بعد الدعوات للتظاهر والخروج في الجمعات الماضية، الناس لم تستجب لها على الرغم من نزول عشرات والناس هي من قامت بفضها".

وأوضح أن الشعب لا يرغب في تغير انقلابي أو ثوري لأنه يتخلله مشاكل كبيرة جدًا ولديها قناعة بأن التغير لا يكون سوى بوسيلة واحدة حددها الدستور وهي الانتخابات وهذا يبعث بأن القيادة السياسية لديها ثقل لدى الشعب.

وقال: "يتردد حاليًا أن الفترة المقبلة سيكون هناك تغير وزاري، فهل سيكون تغيير في الوزارة أم تغيير في السياسيات؟".

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