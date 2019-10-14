الأجراء.. محمد علي ووائل غنيم يتلقيان أوامرهما من مركز تكنولوجي تابع للجزيرة

قال محمد صفوت، أحد العائدين من العمل بقناة الجزيرة القطرية، إن قيادات شبكة الجزيرة القطرية اشترطت على العاملين في "بي إن سبورت"، عرض جميع الأخبار السلبية عن مصر، في مقدمة النشرة.

وكشف صفوت خلال لقائه مع الدكتور محمد الباز، خلال برنامجه "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور"، أن العاملين بالمركز التكنولوجي التابع لشبكة الجزيرة القطرية، كانوا يتواصلون مع المقاول الأجير محمد علي، ووائل غنيم، لإملائهم بما يقولونه ضد مصر على السوشيال ميديا.

وتابع أنه شاهد أمامه مكالمة هاتفية مع أحد العاملين بالمركز القطري، وبين وائل غنيم، موضحا أن كل ما يقوله هذان الشخصان يتم إملائه عليهما من هذا المركز القطري.