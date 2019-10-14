يوسف الخال يكشف تفاصيل مسلسله الجديد مع سارة أبي كنعان.. فيديو

كشف الفنان اللبناني يوسف الخال، تفاصيل مسلسله الجديد والذي يخوض به السباق الرمضاني المقبل، وهو أول تجربة درامية لشركة "جولد فيلمز".



وقال يوسف الخال، في تصريحاته لبرنامج " MBC Trending، والمذاع عبر فضائية mbc 4، إنه يقدم شخصية "هادي"، صاحب شركة أزياء وله أكثر من بعد.



وأضاف: "هي شخصية تحسيها في الظاهر غامضة ولكنه شخصية معقدة نتيجة ظروف مر بها، ويجمعه بالفنانة سارة أبي كنعان، بعد ظهورهما في مسلسل "لو".



وأكد "الخال"، أنه يراهن على الكيمياء التي تجمعه بسارة، متمنيا أن تصل للناس مثل ما يتمنى.



وتقدم سارة، شخصية ريما، في المسلسل، والتي أكدت أن كل الأعمال الفنية تبدأ بقصة حب وتنتهي بقصة زواج، ولكن المسلسل الجديد يبدأ بالزواج، وخلال الحلقات تظهر أن الزواج السريع تتفتح فيه أبوال الماضي.



المسلسل بطولة يوسف الخال، وسارة أبي كنعان، ويوسف حداد ورنده كعبي، وعصام الأشقر، وهو من إخراج إيلي رموز، والعمل يدور حول قصص اجتماعية تحدث في كل بيت.

