أبوبكر: الصحة تعلن إجراء 256 ألف عملية جراحية ضمن مبادرات الرئيس

قال الإعلامي خالد أبوبكر، إننا نرى على الأرض تطورًا ملحوظًا في ملف الصحة في الثلاث سنوات الماضية، والتي تتضمن مبادرات الحل السريع.



وأضاف خلال حلقة برنامج "الحياة اليوم"، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، أ، المبادرات تشمل 100 مليون صحة، الأمراض المستوطنة، سرطان الثدي، العمليات الجراحية الحرجة، وقوائم الانتظار، وبعدها يأتي التأمين الصحي الشامل.



وتابع: وزارة الصحة أعلنت اليوم الإثنين، الانتهاء من إجراء 256.246 عملية جراحية ضمن مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على قوائم الانتظار في التدخلات الجراحية الحرجة.



وأكد أن وزارة الصحة أعلنت اليوم في بيان لها أنه تم الانتهاء من 118.569 عملية قسطرة، و18.240 جراحة قلب مفتوح، 86.366 جراحة رمد، 10.813جراحة مخ وأعصاب، و11 ألف جراحة عظام، 13 ألف جراحة أورام، و1780 زراعة كلي.

