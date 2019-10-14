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فن

لهذا السبب.. سعوديون غاضبون من دينا الشربيني

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 12:43 م
الفنانة دينا الشربيني
الفنانة دينا الشربيني
منار إبراهيم
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أثارت الفنانة دينا الشربيني ضجة كبيرة؛ بعد حضورها الحفل الترفيهي الذي أقيم أمس بالرياض، وأعرب أهل الرياض عن استيائهم الشديد من فستانها القصير بشكل مبالغ فيه، والذي أظهر جزءا كبيرا من جسدها.

وشارك العديد من أهل المملكة العربية السعودية بعض التدوينات، التي تعبر عن غضبهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بينما قام بعض المراسلين السعوديين بالتعبير عن استيائهم من ملابس "الشربيني" أثناء تصويرها على الريد كاربت للحفل، والذي أظهر الفيديو صوت أحدهم وهو يعترض على فستان دينا الشربيني.

في السياق ذاته، شارك عدد كبير من نجوم الوطن العربي والعالم، في حفل توزيع جوائز صناع الترفيه بموسم الرياض، الذي أقيم مساء أمس بالعاصمة السعودية الرياض، ومن أبرز المشاركين الفنان الأمريكي فاندام، جاكي شان، الفنان الهندي شاروخان، وجايسون موموا الشهير بـ"أكوا مان".

ومن نجوم مصر شارك أكرم حسني، الإعلامية بوسي شلبي، يسرا، مدحت العدل، هاني شاكر، رجاء الجداوي، الشاعر أمير طعيمة، والمنتج جمال العدل.

وانطلقت حفلات موسم الرياض يوم 11 أكتوبر، وتستمر حتى 15 ديسمبر المقبل، بمشاركة حشد كبير من نجوم الفن، تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه.

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