8 معلومات لا تعرفها عن مهرجان "مصر الدولى لموسيقى الفرانكو"

يستعد مسرح هوليوود، بمدينة شرم الشيخ، بإطلاق الدورة الثالثة من مهرجان موسيقى الفرانكو، بمشاركة ٢٤ دولة عربية وأجنبية، تحت رعاية محافظة جنوب سيناء وعدد من الوزارات الحكومية، الثقافة والشباب والرياضة والسياحة، والهيئة الوطنية للإعلام.



ونستعرض فى السطور التالية 8 معلومات عن مهرجان مصر الدولي لموسيقى الفرانكو:



- يضم المهرجان، عدة أقسام، وهى: "مسابقة الأغنية السنجل، مسابقة الأداء الفردي في ألحان أحد عمالقة الموسيقى باختيار فنان لكل دورة، المسابقة الشعرية، حفلات جماهيرية لكبار النجوم العرب والأجانب، فاشون شو عالمي، جائزة الإبداع والتميز حورس".



- اختارت إدارة مهرجان "مصر الدولي لموسيقى الفرانكو"، الجزائر، لتكون ضيف شرف الدورة الثالثة التي تقام في الفترة من 21 وحتى 25 أكتوبر الجاري.



- أعلن وليد الحسيني، رئيس المهرجان أن الدورة الثالثة تقام، هذا العام لأول مرة تحت رعاية وزارة الثقافة، مما يؤكد نجاح الدورتين الماضيتين وثقة أجهزة الدولة في منظمي المهرجان.



- يستضيف المهرجان، المطربة الفرنسية ذات الأصول الجزائرية سارة أيوب، التي أعلنت من باريس عن مشاركتها ووصولها مدينة شرم الشيخ مبكرًا قبل موعد بدء الدورة لعشقها للمدينة الساحرة.



- تقدم أوركسترا الشباب والرياضة فى دورة المهرجان الحالية، أجمل إبداعاتهم الموسيقية، حيث وافقت وزارة الشباب والرياضة على المشاركة بفرقتهم الموسيقية وأعدوا برنامجا حافلا بعازفيها ونجومها.



- سيؤدى نجوم المهرجان، أجمل أغاني موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب وألحانه الرائعة، التي قدمها لكبار نجومنا عبدالحليم حافظ وأم كلثوم وفيروز ونجاة ووردة.



- يرحب المهرجان بالنجم العالمي "Lux From Paris"، الذي سيقدم باقة من أروع مؤلفاته الموسيقية بشرم الشيخ.



- أيضًا يستضيف المهرجان، نجوم مصريين لمعوا في عالم الموسيقى، مثل النجم هيثم شاكر، النجم محمود ياسين التهامي، ضيوف حفل ختام المهرجان في الدورة الثالثة.