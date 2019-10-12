رئيس جامعة الأزهر يتفقد الخدمات الصحية بمستشفى الحسين

تفقد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، انتظام ومستوى الخدمات الصحية المقدمة للمترددين على مستشفى الحسين الجامعي التابعة لكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة.



وأثنى رئيس الجامعة على إدارة المستشفى، وأشاد بالانضباط الملحوظ الذي لمسه من الأطباء وطاقم التمريض، وأكد أن قطاع الطب بجامعة الأزهر أحد أفضل وأهم القطاعات الطبية على مستوى القارة، مشيرا إلى أنه شهد تطورا كبيرا خلال المرحلة الحالية.



وأوضح رئيس الجامعة، خلال زيارته المفاجئة للمستشفى أن حصول كليات القطاع الطبي على شهادات الجودة والاعتماد من الهيئة القومية لجودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء يعد دليلا قويا على ذلك، مؤكدا أن أطباء الأزهر يقدمون خدمات جليلة للإنسانية داخليا وخارجيا.



وأكد المحرصاوي، أن زياراته المتكررة شبه اليومية للمستشفيات تأتي في إطار حرص إدارة الجامعة في ضوء توجيهات ودعم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على تحسين خدماتها الطبية المقدمة بكافة مستشفياتها الجامعية في مختلف التخصصات الطبية.