المخلفات البلاستيكية تهدد المسطحات المائية في الهند

كشف تقرير بثته فضائية "الغد" عن أن الهند فيها 15 ألف طن من المخلفات البلاستيكية يوميًا، يُعاد تجميع نحو 60% منها وإعادة تدويرها.



وأوضح التقرير أن مشكلة المخلفات البلاستيكية في الهند تفاقمت حتى أصبحت خطرًا على البيئة والمسطحات المائية، خاصة مع تراكمها في مدافن القمامة التي تحولت إلى جبال من النفايات.



وأشار تقرير الغد إلى أن رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، لديه خطط طموحة لتخليص البلاد من المواد البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة، وتم الإعلان مؤخرًا أن الهند تستهدف التوقف عن استخدام هذا النوع من البلاستيك خلال 3 سنوات.



وبدأ الكثير من البائعين بالتوقف عن بيع بعض المواد البلاستيكية للاستخدام الفردي، استجابة للحملة الرسمية والشعبية التي تكتسب زخمًا، وتستهدف القضاء على النفايات الناجمة عن تلك المواد.



