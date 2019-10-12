السبت 12 أكتوبر 2019 الموافق 13 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
RevUP Advertisements

توك شو

المخلفات البلاستيكية تهدد المسطحات المائية في الهند

السبت 12/أكتوبر/2019 - 05:57 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحلام عبدالرحمن
طباعة
كشف تقرير بثته فضائية "الغد" عن أن الهند فيها 15 ألف طن من المخلفات البلاستيكية يوميًا، يُعاد تجميع نحو 60% منها وإعادة تدويرها.

وأوضح التقرير أن مشكلة المخلفات البلاستيكية في الهند تفاقمت حتى أصبحت خطرًا على البيئة والمسطحات المائية، خاصة مع تراكمها في مدافن القمامة التي تحولت إلى جبال من النفايات.

وأشار تقرير الغد إلى أن رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، لديه خطط طموحة لتخليص البلاد من المواد البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة، وتم الإعلان مؤخرًا أن الهند تستهدف التوقف عن استخدام هذا النوع من البلاستيك خلال 3 سنوات.

وبدأ الكثير من البائعين بالتوقف عن بيع بعض المواد البلاستيكية للاستخدام الفردي، استجابة للحملة الرسمية والشعبية التي تكتسب زخمًا، وتستهدف القضاء على النفايات الناجمة عن تلك المواد.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأمم المتحدة تدعو لاتخاذ إجراءات أقوى لمكافحة تلوث النفايات

ولاية ماهاراشترا الهندية تحظر استخدام البلاستيك

فعلًا.. إنهم يأكلون البلاستيك!‏

صحيفة إماراتية: مصر من أوائل الدول التي حظرت استخدام البلاستيك

موضوعات متعلقة

منذ يوم

أهل ضحية الشهامة بالمنوفية يكشفون تفاصيل واقعة قتله (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

"بحبك".. رسالة من ملكة جمال الكون إلى تامر عاشور

منذ حوالي 4 ساعات

حبس جدة الطفلة "جنة" 3 سنوات

منذ حوالي 21 ساعة

انقطاع البث عن قنوات الهيئة الوطنية للإعلام

ads

الصور

image description

صور اجتماع وزراء الخارجية العرب

image description

صور تكريم صناع فيلم الممر في مهرجان الإسكندرية

image description

صور حفل نانسى عجرم بجامعة الدلتا فى جمصة

image description

صور حفل هانى حسن الأسمر فى ساقية الصاوى

image description

صور حفل عزيز مرقة بمهرجان الجاز في الجامعة الأمريكية

الأكثر قراءة

شاهد.. فاصل وهمي يفضح مذيع الجزيرة على الهواء

"البترول" تصدر حركة تكليفات وتنقلات لرؤساء الشركات

قرار جمهورى بتعديل قانون شركات قطاع الأعمال العام

حبس جدة الطفلة "جنة" 3 سنوات

أيام زمان

العندليب يتعرض لموقف محرج بسبب الجلباب والشبشب.. تعرّف على القصة

"حب العمر".. قصة حب سامية جمال وفريد الأطرش

وثيقة زواج أنور وجدي وليلى مراد بالدين "الإسرائيلي" (صورة)

بعد نجاحه في الثلاثينيات.. إسماعيل ياسين يقلد نجم الكوميديا الأول في فرنسا (فيديو)

نجم الساعة

حمادة هلال يخضع لجلسة تصوير جديدة بعدسة مصور "الدستور" هادى كرم

الصحة

العلماء يكشفون خطورة المشي البطيء

تناول الأطفال الأغذية الغنية بالجلوتين تزيد بالاضطرابات الهضمية

الروتا مرتبط بانخفاض معدلات مرض السكر

الرضاعة الطبيعية تحارب البكتيريا

الرئيس نيوز

إجراءات عربية عاجلة ضد تركيا بسبب العدوان على سوريا

وزيرا "الإسكان والكهرباء" يتابعان تنفيذ شبكات المرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية

القبض على متهم جديد في قضية "ضحية الشهامة" بالمنوفية

أين منظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي من انتهاكات أردوغان؟

منوعات

السعودية تحذر المواطنين من استمرار حالة الطقس السيئة

شيرين رضا تنشر صورة مع محمد صلاح

"حبيب" أكثر أسماء المواليد انتشارا في موسكو

تردد قناة تايم سبورت

كشكول

"نصر": عضوية نقابة المعلمين شرط لابد منه ولكن بعد التعاقد في المسابقة

تفاصيل اجتماع وزير التعليم العالي بمجلس الجامعات الخاصة والأهلية

رحلة استكشافية لطلاب البحر الأحمر الأزهرية للقلعة العثمانية بالقصير

حفلة فى الأزهر بعد قيام أول دورة شطرنج بين معلمى التربية الرياضية

إسلام سياسي

مطالب قانونية بإسقاط الجنسية من جوتيوب

الإندبندنت: القصف التركي يسفر عن إطلاق سراح مقاتلي داعش من سجن "القامشلى"

مقتل 16 شخصا جراء هجوم استهدف مسجدا شمال بوركينا فاسو

رئيس اتحاد أئمة فرنسا يطالب التوانسة بالتصويت لنبيل القروي


زيت وسكر

“الفلاحين”: تطالب بأساليب رى حديث لمواجهة التحديات المائية

للمرة الآولى.. مصر تستضيف احتفالية يوم الغذاء الإفريقي

“الزراعة” تدرب مزارعى النخيل على مكافحة سوسة النخيل والعمليات البستانية

شرطة الكهرباء: تحصيل 47 مليونا غرامات سرقة كهرباء

مقالات الرأي
بسنت حسن
هى فوضى أو الفوضويون
ماجد حبته
نوبل «أبى أحمد» للسلام
مؤمن المحمدي
بحر أبوجريشة
د.مينا بديع عبدالملك
مصطفى عبدالرازق.. المنادى بالحرية الفكرية «1-4»
المزيد

الثقافة

مد "المتفائل" للمرة الثالثة

"ثقافة الشرقية" تواصل الاحتفال بنصر أكتوبر

معرض حول الخط العربي بالأعلى للثقافة.. غدًا

انطلاق الدورة السادسة لـ"استراتيجية الأمن القومى"

صفحتنا ع الفيس بوك