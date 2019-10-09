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عالم

طهران تايمز: إيران لديها ما يكفيها من الأرز

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 03:04 م
جريدة الدستور
منار أحمد
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نقلت قناة "برس تي في" عن مسؤول كبير بوزارة الزراعة الإيرانية قوله إن إيران أصبحت مكتفية ذاتيا تماما في إنتاج الأرز حيث تخطط لخفض ما يصل إلى مليوني طن من الواردات سنويا.

وفقًا لنائب وزير الزراعة عبد المهدي بخشاندة، فإن إجمالي إنتاج البلاد من الأرز سيتجاوز 2.9 إلى 3 ملايين طن (حوالي 3.3 مليون طن أمريكي) هذا العام، ومن المتوقع أن ينتهي موسم الحصاد في نهاية نوفمبر في مقاطعة خوزستان الجنوبية الغربية.

يقدر المركز الإحصائي الإيراني أن الإيرانيين يستهلكون حوالي 35 كيلوجرام من الأرز للشخص كل عام، وهذا يعني وجود طلب محلي يبلغ قرابة ثلاثة ملايين طن لبلد يبلغ عدد سكانه 83 مليون نسمة.

هذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها إيران، وهي بلد معروف بكونه عالي الجودة، عن الاكتفاء الذاتي في المحصول. استوردت البلاد 960 ألف طن من الأرز، معظمها من الهند، في فترة الستة أشهر التي بدأت في أواخر مارس 2019.

وقال بخشاندة إن جزءًا من هذا المخزون من الأرز سيتم تخزينه لأغراض استراتيجية.

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