افتتاح أول مدرسة مجتمعية ذكية في النجيلة بعد تجديدها

افتتح الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم -نائبا عن محافظ مطروح، مدرسة الغرابيل المؤامنة بمدينة النجيلة، والتي أعيد صيانتها وتجديدها بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة كأول مدرسة مجتمعية ذكية بالمحافظة.



وذلك بحضور منجستاب هايلي مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي بمصر، وممدوح أنور رئيس مدينة النجيلة، وعدد من عمد ومشايخ مطروح.



وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أنه تم تجديد المدرسة وتوفير الأدوات اللازمة كالتابلت وشاشة العرض لتحقيق الاستفادة المستهدفة للتلاميذ، كما تم تدريب معلمي المدارس المجتمعية على استخدام مصادر التعليم عبر الإنترنت وتمكينهم من استخدام المواد التعليمية المتاحة رقميا.



واستعرض منجستاب هايلي ممثل ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمي بمصر، نشاط البرنامج الذي تم تنفيذه بمحافظة مطروح خلال الفترة الماضية، حيث تم توزيع بطاقات القسائم الغذائية على 720 أسرة من طلبة التعليم المجتمعي وتعريف المعلمين ببرنامج القسائم الغذائية، وتم تحويل المبالغ المستحقة استعدادا لصرف الدفعة الأولى منها.



وأضاف أنه تم تدريب 15 فردا من مديرية الزراعة والتربية والتعليم والمجلس القومي على ريادة الأعمال والنوع الاجتماعي، وتدريب مجموعة من الأمهات بالنجيلة، بالإضافة إلى دراسة جدوى بعض المشروعات كبيوت الدواجن والحمام لتحسين سبل المعيشة بالتعاون مع مديرية الزراعة.