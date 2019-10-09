بالأسماء.. تقنين أوضاع 62 كنيسة ومبنى

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، نص القرار رقم 31 لسنة 2019 الصادر من مجلس الوزراء، بتوفيق أوضاع 42 كنيسة و20 مبنى كنسي بإجمالي 62 كنيسة ومبنى كنسي، والمقدم بشأنهم طلبات دراسة وتوفيق أوضاع من الممثليين القانويين عن طوائف الكنائس المعتمدة الثلاث الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية.



وحصل "الدستور" على أسماء الكنائس التي حصلت على قرار بتقنين أوضاعها من جانب اللجنة المختصة بمجلس الوزراء، خلال الشهر الماضي.



وكانت لجنة تقنين أوضاع الكنائس أصدرت قرارات بتقنين أوضاع حوالي 1171 كنيسة ومبنى خدمي خلال عامين من بدء عمل اللجنة التابعة لمجلس الوزراء.