اليوم.. الإعلان عن اسم الفائز بجائزة نوبل فى الكيمياء

من المقرر أن تعلن الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، اليوم الأربعاء، عن اسم الفائز بجائزة نوبل في الكيمياء، وهي ثالث جائزة من هذا النوع يتم الإعلان عنها خلال هذا الأسبوع.



ومن المقرر أن يتم الإعلان في ظهر اليوم على أقرب تقدير.



ويجري تسليم الجوائز للفائزين سنويا في 10 ديسمبر، ذكرى وفاة رجل الصناعة السويدي ألفريد نوبل.



وتبلغ قيمة كل جائزة من جوائز هذا العام 9 مليون كرونة سويدية (908 ألف دولار).