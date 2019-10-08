القبض على سائق بحوزته كيلو أفيون في قنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، مساء اليوم الثلاثاء، من إلقاء القبض على سائق أثناء قيادته سيارة نقل وبحوزته كيلو من نبات الأفيون المخدر بقرية الحجيرات التابعة لمركز قنا.



وتلقى اللواء مجدي القاضي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من اللواء محمد ضبش، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، مفاده إلقاء القبض علي احمد. ا. ع، مقيم بمحافظة الأقصر، أثناء استقلاله سيارة ربع نقل وبحوزته كيلو افيون بقرية الحجيرات التابعة لدائرة مركز قنا.



وكشفت التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي، عن اتجار المتهم في المخدرات وترويجها لعملائه بدائرة محافظتي قنا والأقصر، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات مع المتهم.