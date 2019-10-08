وفاة الفنان طلعت زكريا
الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 04:17 م
حسين الجنديطباعة
توفي- منذ قليل- الفنان القدير طلعت زكريا، بعد أن تم نقله إلى المستشفى صباح اليوم الثلاثاء.
وقال عزوز عادل، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "البقاء لله تنعي نقابة المهن التمثيلية الفنان الكبير طلعت زكريا، كان رمزًا من رموز الفن المصري وسيظل.. رحم الله الفقيد وألهم أهله وجمهوره الصبر والسلوان".
وقال عزوز عادل، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "البقاء لله تنعي نقابة المهن التمثيلية الفنان الكبير طلعت زكريا، كان رمزًا من رموز الفن المصري وسيظل.. رحم الله الفقيد وألهم أهله وجمهوره الصبر والسلوان".