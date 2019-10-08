وفاة الفنان طلعت زكريا

توفي- منذ قليل- الفنان القدير طلعت زكريا، بعد أن تم نقله إلى المستشفى صباح اليوم الثلاثاء.



وقال عزوز عادل، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "البقاء لله تنعي نقابة المهن التمثيلية الفنان الكبير طلعت زكريا، كان رمزًا من رموز الفن المصري وسيظل.. رحم الله الفقيد وألهم أهله وجمهوره الصبر والسلوان".