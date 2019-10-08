وكيل تعليم مطروح يشهد احتفال انتصارات أكتوبر

شهد الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم الثلاثاء، احتفالية مدرسة العمدة أحمد طرام الإعدادية بنات بالذكرى الـ 46 لانتصارات أكتوبر المجيدة بحضور عبدالفتاح صالح مدير عام إدارة مطروح التعليمية، أيمن شومان مسئول اللامركزية بالإدارة التعليمية.



وكرم وكيل تعليم مطروح الطالبات المتفوقات بالمدرسة لتميزهن العلمي وجدهم في طلب العلم بالإضافة إلى تكريم مدير مدرسة زاهر جلال الاعدادية بنات والمديرة السابقة للمدرسة تقديرا للعطاءات الكبيرة والمجهودات المتميزة والمساهمة البارزة في الارتقاء بالمنظومة التعليمية بمدرسة طرام على مدار العام الدراسي الماضي.



وأشاد بتنظيم الاحتفالية التي جاءت لتعميق الانتماء الوطني في نفوس الطالبات مؤكدا أن مصر تسير حاليا نحو التقدم والازدهار بخطوات واثقة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي مع استلهام روح انتصارات أكتوبر والتي أحدثت معجزة عبور بارليف الحصين وحولت اليأس والهزيمة والانكسار إلي أسمي معاني الأمل والانتصار.