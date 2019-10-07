الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 الموافق 09 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

تعرّف على قصة تحية كاريوكا مع عفريت بيت الجيران.. وكيف أرعبت حيًا كاملًا؟

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 11:40 م
تحية كاريوكا
تحية كاريوكا
سناء إسماعيل
طباعة
عرفت الفنانة الراحلة تحية كاريوكا، بشقاوتها في سن الطفولة، والمقالب التي كانت تتفنن في تنفيذها بالجيران، وكان من أخطرها مقلب العفريت الذي صدمت به ابن الجيران.

وقالت تحية كاريوكا في مقال قديم لها: «ذات مرة شاع بين أهل الحي أن أحد البيوت المجاورة لبيتنا قد سكنته روح طفلة ماتت ضحية النار التي شبت في جسدها وأكلتها، وأصبح الناس يخشون الاقتراب من هذا البيت ليلًا خوفًا من عفريت الطفلة الذي يسكنه ولم يعجب هذا أحد الشبان فكان يذهب إلى هذا البيت المهجور كل ليلة متحديًا عفريت الطفلة وأصبح موضع احترام الجميع بسبب هذه الشجاعة».

وأضافت: «قررت أنا أن أحرمه من هذا الاحترام فهداني تفكيري إلى أن أحضر بطارية صغيرة من البطاريات التي تستعمل في إنارة الطريق، وتلفحت بملاءة بيضاء ووقفت خلف باب البيت المسكون، وما كاد الشاب يدخل حتى ظهرت له وأشعلت البطارية وأطفأتها بسرعة وعندما شاهد الشاب هذا المنظر خرج مستغيثًا ولكن لم يجرؤ أحد أن يغيثه خوفًا من العفاريت وتجمهر الناس بعيدًا عن البيت وهم يتلون "آية الكرسي"، وبعض الآيات القرآنية، حتى يرهبون العفريت فيهرب، وذهب العفريت فعلًا فقد عدت أنا مسرعة إلى البيت وتركت الشاب مغمى عليه في البيت المسكون».

وتابعت: «جاء الناس بالكلوبات ودخلوا المنزل المسكون وحملوا الشاب إلى أقرب طبيب ليقضى أسبوعًا تحت العلاج، ولم يكتشف أحد هذا السر الذي أخفيته عن الجميع خوفًا من بطش هذا الشاب وأسرته لي».

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رشدي أباظة وتحية كاريوكا.. زواج مفاجئ ومأذون في بيت "ديكسون"

"حكاية صورة".. تحية كاريوكا تداعب ابنتها بالتبنى

حكم إلقاء السلام عند دخول البيت غير المسكون

محمد توفيق: "كاريوكا" فنانة متجاوزة الشكل التقليدي للراقصة الشرقية

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 4 ساعات

"الديهي" عن مهاجمي الإعلامي رامي رضوان: "ميعرفوش ربنا"

منذ حوالي 8 ساعات

وثائق سرية تكشف مخطط تركيا للتخلص من المسيحيين بداخلها

منذ حوالي 7 ساعات

تجديد حبس الضابط المتهم بالاعتداء على محامى المحلة 15 يومًا

منذ حوالي 22 ساعة

رئيس الزمالك يكشف مصير "ميتشو" بعد التعادل مع نادى مصر

ads

الصور

image description

نخيل أسوان يدخل في صناعة الأدوات المنزلية والإكسسوارات (فيديو)

image description

تعادل إيجابي يحسم نتيجة الزمالك وإف سي مصر قبل القمة

image description

صور احتفالات المصريين بنصر السادس من أكتوبر

image description

صور.. خماسية الأهلى فى أسوان

image description

افتتاح بوابة الأهلي العملاقة بمدينة نصر

الأكثر قراءة

سقوط شاب وفتاة من كوبري الجامعة في النيل.. «ماتوا»

طبيب الأهلي يكشف حالة عمرو السولية

محمد التاجي لـ"رضوى الشربيني": "لو كنتي زوجتي لطلقتك تاني يوم"

"يتلاعبون بالعقول".. النمنم يكشف سبب فصل 1070 معلمًا إخوانيًا

أيام زمان

تعرّف على قصة تحية كاريوكا مع عفريت بيت الجيران.. وكيف أرعبت حيًا كاملًا؟

شاهد.. سر الإفيه الشهير "شفيق يا راجل"

مقلب زهرة العلا في جارها التركي.. وقصة عفريت الفسيخة

يوسف وهبي.. فنان آمن بعالم الأرواح واستخدمها للتداوي

الصحة

دراسة أمريكية تكشف علاج فعال لحالات الاكتئاب الشديدة

قائمة بالأطعمة المفضل تناولها لمرضى سرطان الثدي

خبراء يحذرون من الأدوية المغشوشة

الشعور بالغثيان يمكن أن يؤدى إلى خطر التوحد عند الأطفال

الرئيس نيوز

سقوط شاب وفتاة من أعلى "كوبرى الجامعة" في النيل

بالأسماء.. 12 سيدة في "الأعلى للشئون الإسلامية" لأول مرة

كشف عنها في دبي.. شاب مصري يبتكر "عربة تسوق ذكية"

6 أكتوبر بقلم مراسل حربي (1): "ذخيرتي نفدت.. أتمنى لو أن جسمي طلقة مدفع"

منوعات

مجلة أمريكية تصف أخطر قاذفات القنابل الروسية

انتقادات لازعة للنجم الأرجنتيني ​"باولو ديبالا"​

إدانة والدي رئيس وزراء إيطاليا السابق بإصدار فواتير مزورة

"أوبر" تتيح تأجير طائرات هليكوبتر

كشكول

بالصور.. «باهي» يشهد جلسة نقاش بمدرسة بورسعيد الثانوية العسكرية

تعرف على موعد الإعلان عن نتيجة تنسيق المعاهد الفنية بالأزهر

المحرصاوى يطالب بانشاء مجالس طلابية فى كليات جامعة الأزهر

قيادات جامعة الأزهر تشارك كلية طب الأسنان بنين بالقاهرة احتفالها بالحصول على الجودة والاعتماد

إسلام سياسي

مخاوف امريكية من إستغلال "داعش" الانسحاب من سوريا لتعزيز مواقعها

بالأرقام.. انتزاع 1070 لغمًا في اليمن خلال 7 أيام

إجلاء المئات من مقرات شرطية فرنسية .. والسبب قنبلة

تشريعية النواب توافق على تعديلات قانون قوائم الكيانات الإرهابية


زيت وسكر

تعرف على أسباب فقدان الشهية

الإنتهاء من 960 وحدة سكنية مدينة غرب قنا.. 30 يونيو

إنطلاق مبادرة “ضد الغلاء” بالأقصر

الإسماعيلية تستعد لتطبيق التأمين الصحي الجديد

مقالات الرأي
ماجد حبته
السد.. المفتى.. ومفيد شهاب
سيد عبدالقادر
متى يعلنون وفاة الباتريوت؟
لواء.حمدى البطران
أمريكا والسعودية
محمود عابدين
دروس النصر
المزيد

الثقافة

العدد الثاني من مجلة المسرح بمنافذ بيع هيئة الكتاب

15 أكتوبر.. توقيع وإطلاق "أناشيد الغَيْمة المارقة" بمركز الحضارة العربية

16 أكتوبر.. "الحرية للإبداع" بالإسكندرية يحتفل بانتصارات أكتوبر

"أيقتلنا الحنين".. رواية جديدة عن دار الخان للنشر

صفحتنا ع الفيس بوك