"المؤتمر" يهنئ الرئيس بانتصارات أكتوبر

هنأ الربان عمر صميدة رئيس حزب المؤتمر، الرئيس عبدالفتاح السيسي بالذكرى ٤٦ لانتصارات أكتوبر، كما توجه بالتهنئة أيضا للفريق أول محمد زكي وزير الدفاع وضباط وصف وجنود القوات المسلحة.



وقال "صميدة" خلال ندوة نظمها الحزب احتفالا بذكرى نصر أكتوبر بمقره الرئيسي بجاردن سيتي؛ إن القبائل العربية قبل حرب ٤٨ لم يكن لهم تجنيد، لكن قرروا التحالف مع الملك فاروق والالتحاق فيما بعد بالتجنيد.