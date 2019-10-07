محمد الباز: عادل إمام أضر أجيالا كثيرة من الشباب بأفلامه

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن الفنان الزعيم عادل إمام أضر أجيالًا مصرية كثيرة بسبب ما قدمه في أفلامه.

وأوضح الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن عادل إمام قدم في العديد من أفلامه نموذج الصعلوك الفقير، ويصبح مليونير بشكل مفاجئ من خلال أعمال النصب والسرقة، وهو ما دفع الكثير من الشباب آنذاك لاتخاذ من هذا النمط قدوة لهم، وإيجاد رغبة لديهم للوصول لمرحلة الثراء دون أي جهد أو تعب أوعمل.