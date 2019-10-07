سمير فرج: "الممر" رصد قصة حقيقية لانسحاب الجنود في 67

أكد اللواء سمير فرج، مدير الشئون المعنوية الأسبق، إن حرب الاستنزاف بدأت بـ3 عمليات رفعت الروح المعنوية للجنود المرابطين على جبهات القتال بطول قناة السويس.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أن أول معركة كانت رأس العش، وهي قبل معركة بور فؤاد، موضحًا أن هذه المعركة استمرت 3 ساعات، وحارب فيها 30 جنديًا وضابطا فقط، ورغم ذلك دمروا 3 دبابات وعدد كبير من المدرعات لإسرائيل.

وقال "فرج"، إن فيلم الممر "رائع"، لأنه رصد قصة حقيقية لما حدث في مصر في فترة ما قبل حرب أكتوبر، منوها أن مشهد انسحاب الجنود وسيرهم من سيناء وحتى الضفة حقيقي، وبالفعل عاد الجنود المصريين مشيا على الأقدام بسبب تدمير إسرائيل لطريق العودة.