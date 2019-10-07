هيفاء وهبي تطرح البوستر التشويقي لـ "أشباح أوروبا".. صورة

طرحت الفنانة هيفاء وهبي، البوستر التشويقي، لفيلمها الجديد "أشباح أوروبا"، والذي تعود به للسينما المصرية.



الفيلم من إنتاج Snapers Production، وكان يحمل اسم "عقد الخواجة"، قبل تغييره، وهو من بطولة هيفاء وهبي، أحمد الفيشاوي، مصطفى خاطر، معتصم النهار، قصة كريم فاروق، وسيناريو وحوار: أمين جمال، محمد أبو السعد، شريف يسري، إخراج محمد حماقي، والفيلم يعد أول إنتاج محمد وزيري مدير أعمال هيفاء وهبي.



وتدور قصة الفيلم بين ثلاثة أشقاء، منهم ثلاثة في منطقة شعبية، ومثلهم في دولة أوروبية، لافتًا إلى أن "هيفاء وداوود والفيشاوي" يتدربون بشكل مكثف خلال الفترة الحالية على المشاهد الأكشن قبل انطلاق التصوير حتى لا يواجهوا صعوبة أثناء العمل.

