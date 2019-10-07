بوتين في الغابات.. شاهد كيف احتفل رئيس روسيا بعيد ميلاده

عرضت فضائية "روسيا اليوم" مقطع فيديو يظهر قضاء الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إجازته بغابات التايجا في سيبيريا، وذلك عشية الاحتفال بعيد ميلاده، الذي يصادف اليوم الاثنين.



كما يُظهر الفيديو تجول الرئيس الروسي في غابات سيبيريا صحبة وزير الدفاع سيرجي شويجو، حيث قضى وقته في تأمل الطبيعة وجمع الفطر.