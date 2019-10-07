محلل سياسي: سوريا تدعو لاجئيها للعودة إلى بلادهم

علق غسان يوسف، المحلل السياسي السوري، على واقعة انتحار الطفل وائل السعود شنقًا، بولاية كوجالي شمال غرب تركيا، بسبب العنصرية، قائلا: "اللاجئون السوريون الذين ذهبوا إلى تركيا أغلبهم كانوا ضد الدولة السورية، فضلًا عن انخراط البعض منهم فى الحرب ضد الجيش السوري، وتخلف الكثير منهم عن أداء الخدمة العسكرية بالجيش السوري".



وأضاف يوسف، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "ركسترا نيوز"، أن الدولة السورية دائمًا ما تدعو اللاجئين السوريين للعودة إلى أرض الوطن، سوريا، وفتحت العديد من المعابر أمام مواطنيها لتسهل لهم طريق العودة، ومنها معبر "كسب" شمال اللاذقية الذى تسيطر عليه الدولة السورية.



وأوضح أنه برغم من كل ذلك تم وضع تسهيلات كبيرة لعودة اللاجئين السوريين فى تركيا، إلى جانب عدم إلزامهم بالخدمة العسكرية، ولكن تركيا لا ترغب فى عودة اللاجئين السوريين إلى أراضيهم، لأن تركيا تعدهم بإقامة منطقة آمنة.