"الممر" يتصدر التريند بعد دقائق من عرضه.. ومغردون: هنتفرج عليه تانى

تصدر هاشتاج فيلم "الممر" تريند تويتر بعد دقائق من عرضه لأول مرة في ذكرى حرب النصر، عبر شاشة قناة "ON E".

ومن المقرر أن تعيد قناة "ON E" عرض "الممر"، اليوم الإثنين فى تمام الساعة الخامسة عصرًا.



وغردت "دعاء" أحد رواد التواصل الاجتماعي:"‏ومن الإعجاز أن هنشوف الفيلم تاني بكرة ‎#الممر مش علشان الفيلم في حد ذاته

علشان إحنا محتاجين جرعات كبيرة من مضادات الإحباط ومكملات من الفخر تخلينا نعرف بلدنا ونعرف قيمتها وقيمة ترابها وقد أيه إحنا صغيرين قوي قدام ناس كانت واقفه للموت رأس برأس علشان عقيدة واحدة اسمها ‎#مصر".



بينما كتب أحمد سمير تغريدة بجزء من كلمات الفيلم، قال فيها: "يا فندم مش المُهم إني أوقع طيارة ولا إتنين المهم إن إللي في الطيارة يكون شافني وأنا واقف قُدامه مخايفشي وهيروح يبلغ زمايلُه إن المصريين مش جُبنة واقفين مستنينا ومش هايبينا ودي سلونا في الصعيد سعادتك تقف لغريمك عينك في عينه ويبقي عارف إنك هتاخد بتارك منُّه مهما عدت الأيام".



وعلق الفنان أحمد جمال قائلا عبر حسابه بموقع تويتر: "الممر فيلم روعة لو اتفرجت عليه ألف مرة مش همل تحفة وبيبكي ويضحك ويحمس الله على الإبداع هو ده الفن اللي بجد".