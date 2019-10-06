"مصري" يتحدث عن دور الصحافة في تنمية المجتمع بـ"الهند"

"تخيلوا إذا كان لدينا وظيفة الصحفي منذ آلاف السنين، هل كتب التاريخ اليوم ستحتوي على نفس القصص والمعلومات؟"، من هنا تحدث محمود منسي، مستشار في مجال الموارد البشرية، وصحفي متخصص في مجال الإدارة وريادة الأعمال، عن دور الصحافة في تدوين الأحداث ووجهات النظر المختلفة، خلال ندوة في TEDxGSLMedicalCollege بدولة الهند عن دور الصحافة في تنمية المجتمع والأفراد.



وأشار منسي، إلى أنه في عالمنا اليوم الصحافة أصبحت مجال أكثر شمولًا،حسب قوله، حيث الآن نجد صحافة المرأة والشباب وأصحاب المشاريع الصغيرة والمبادرات والصحافة المتخصصية في مجال الطب والهندسة والتعليم وغيرها، حسب تعبيره.



ونوه "منسي"، في حديثه لـ"الدستور" بأن الصحافة في بدايتها كانت تركز أكثر على أخبار المشاهير، أما الآن فهي تعطي فرص متوازنة ومتساوية للجميع في شتى المجالات، وتفرد مساحتها لكل شخص له قصة كفاح مختلفة تستحق النشر، وذلك بواسطة مهارة الصحفي، الذي يكمن دوره في اكتشاف تلك القصص وصياغتها.



وتابع "منسي"، بأن للصحافة حرفة تعد إضافة لأشخاص يعملون في مجالات أخرى، مثل التسويق والبحث والموارد البشرية وغيرها من المجالات؛ وذلك لأن الصحافة تعلمنا كيف نسأل الأسئلة بشكل ذكي، كيف نقوم بالأبحاث والتحليل قبل إجراء أي مقابلة، الاتصال الفعال مع الأشخاص والعلاقات العامة، الإبداع في تجديد المواضيع، وصياغة القصة بشكل يتناسب مع الجمهور المستهدف، وتلك الكفاءات إضافة لأي وظيفة أخرى، حسب قوله.