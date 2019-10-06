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kooora goal كورة جول مباراة يوفنتوس وانتر ميلان مباشر | مشاهدة مباراة يوفنتوس وانتر ميلان بث مباشر live

kooora goal كورة جول مباراة يوفنتوس وانتر ميلان مباشر | مشاهدة مباراة يوفنتوس وانتر ميلان بث مباشر live

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 06:20 م
جريدة الدستور
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يواجه يوفنتوس نظيره إنتر ميلان، مساء اليوم الأحد، بملعب ”جوزيبي مياتزا“، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري الإيطالي.

ويتصدر الإنتر جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 18 نقطة حصدها من 6 انتصارات متتالية، محققًا العلامة الكاملة، في حين يحتل يوفنتوس، بطل ”الكالتشيو“ في المواسم الثمانية الأخيرة، المركز الثاني برصيد 10 نقاط.

ويدخل الإنتر ويوفنتوس مباراة اليوم وسط نتائج متباينة حققها كل منهما ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا، بعدما خسر الإنتر أمام برشلونة الإسباني بهدفين مقابل هدف واحد في ملعب ”كامب نو“، بينما حقق يوفنتوس فوزًا مريحًا على ضيفه باير ليفركوزن الألماني بثلاثية نظيفة بمدينة ”تورينو“.


ويسعى الإنتر لتحقيق الفوز السابع على التوالي لمواصلة الانفراد بالصدارة وتوسيع الفارق مع يوفنتوس إلى خمس نقاط، بينما يتطلع اليوفي لحصد النقاط الثلاث لانتزاع الصدارة والعودة إلى مكانه المفضل في جدول الترتيب.

موعد مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان

تنطلق المباراة في التاسعة إلا ربعًا مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، العاشرة إلا ربعًا بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة beINSPORTS HD4، ويعلق عليها عصام الشوالي.

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