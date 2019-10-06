أبرز مظاهر التصويت في الانتخابات التشريعية بتونس (فيديو)

أفادت مراسلة فضائية "الغد" من تونس نجلاء بوخريص، أن عملية الاقتراع مستمرة، وأن الإقبال حتى هذه اللحظة جيد، ولكن فئة كبار السن والنساء هي الأكثر إقبالًا، كما يلاحظ العزوف من ناحية الشباب.



وأضافت: أن هناك مراقبة مشددة من قبل أعضاء هيئة الانتخابات لكل محاولات الدعاية السياسية أو محاولات التوجيه والتأثير على آراء الناخبين؛ لاختيار قائمة على حساب قائمة أخرى من قوائم المترشحين في هذا السباق الانتخابي التشريعي.



بينما أفاد محمد الفنية مراسل "الغد" من سيدي بوزيد بتونس، أن كبار السن هم الأكثر حضورًا أيضا، ولكن المراقبين يرجحون نزول الشباب للتصويت في فترة نهاية النهار.



وأضاف، أن اليوم الانتخابي حافظ على التميز التونسي بالطريقة نفسها التي شاهدناها في الانتخابات الرئاسية، فلم يلاحظ أي تعصب انتخابي.



وأفاد عمر بشير مراسل قناة الغد من سوسة بتونس، بأن الحركة والإقبال حتى الآن جيدة، والهيئة الفرعية للانتخابات قسمت سوسة إلى 117 مركز إقتراع ومن المفترض أن يدلي بها 370 ألف تونسي لاختيار 10 نواب لتمثيل سوسة بالبرلمان.