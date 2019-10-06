تموين الأقصر تطلق مبادرة "ضد الغلاء" لبيع الأسماك

أعلنت مديرية التموين بمحافظة الأقصر بقيادة الدكتور تامر صلاح عن انطلاق مبادرة "في حب مصر..المواطن أولًا"، اليوم الأحد، تحت رعاية المحافظ المستشار مصطفى ألهم، وبالتنسيق مع عدد من التجار والغرفة التجارية بالمحافظة، والتي تهدف إلى بيع الخضراوات والفاكهة بأسعار مخفضة.



وذكرت المديرية، في بيان اليوم، أنه انطلقت أيضا مبادرة "ضد الغلاء" لبيع الأسماك الطازجة بأسعار مخفضة بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري والجهات المعنية.



وتأتي تلك المبادرات بهدف حماية المستهلك من جشع التجار وتوفير كل أنواع الخضر والفاكهة، بالإضافة إلى الأسماك بأسعار الجملة.



وأوضحت أن أسعار أسماك البلطي الكبير تصل إلى 20 جنيها والصغير 15 جنيها، والطماطم بـ 4 جنيهات للكيلو، والفلفل الحار الرومي بـ 4 جنيهات للكيلو، والبطاطس بـ 6 جنيهات للكيلو، والليمون بـ 10 جنيهات للكيلو، والكوسة 5 جنيهات للكيلو، والبطاطا 4 جنيهات للكيلو، والمانجو 17 جنيها للكيلو، والعنب البلدي بـ 5 جنيهات للكيلو.