السبت 05 أكتوبر 2019 الموافق 06 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

ناجى شهود يروى موقفًا بطوليًا لبدو سيناء فى عام 68

السبت 05/أكتوبر/2019 - 11:22 م
اللواء ناجي شهود
اللواء ناجي شهود
سناء إسماعيل
طباعة
كشف اللواء ناجي شهود، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، موقفًا بطوليًا لمشايخ سيناء في الدفاع عن أرض سيناء ويعود تاريخ الواقعة إلى 31 أكتوبر 1968.

وقال خلال لقائه في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع عبر فضائية "on e: "لازم في احتفال بأي مناسبة في ظروف بلد يعاد بناؤها وتكوينها لا بد أن نحتفل بالحدث لكي نأخذ دروسًا من التاريخ حتى نبني ما هو قادم".

وأضاف: "خضام الأحداث التي تتم في بلادنا من سبع سنين، هو مخطط له منذ القدم، وهو أن نبعد عن الطريق الطبيعي لإعادة بناء الدولة".

وتابع: "يا مصريين ما حدث في 67 لم تكن الأولى لتغير هوية سيناء لكي لا تكون مصرية، ففي عام 65 اجتاحت إسرائيل سيناء، وحدث للمرة الثالثة عندما قرر موشي ديان أخذ أهالي سيناء، لكي يعلنوا استقلاليتهم عن مصر بلا عودة ونظم مؤتمرًا صحفيًا اسمه مؤتمر "الحسنة"، في 31 أكتوبر 68، وجمع شيوخ القبائل وكان معهم كاميرات وهو لا يعلم أن هؤلاء أبناء مصر وأنهم خط الدفاع الأول وأنهم مصريون حتى النخاع ويعلمون قمة هذه الأرض وارتباطها بهذا البلد".

واستطرد: "بعد الاتفاق على كل شيء في وجود الإعلام الدولي والصليب الأحمر، وقف المفوض بالحديث الشيخ سالم الهرشي، من قبيلة البياضية، وقال لهم: "اترضون ما أقول"، قالوا نعم فقال: "إن سيناء مصرية وقطعة من أرض مصر ولا نرضى بديلًا عنها وما أنتم إلا احتلال، ونرفض التدويل وأمر سيناء في أيدى مصر 100% ولا نملك فيها شبرًا واحدًا يمكننا التفريط فيه".

واستكمل: "تم فض المؤتمر بالقبض على الشيوخ، وقامت المخابرات المصرية بتهريب الشيخ سالم الهرشي، على الأردن ومنها إلى مصر".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

"فودة" يُقيم مأدبة إفطار لـ500 شخص بطور سيناء

الوتد.. سيدات سيناء الداعمات لـ"العملية الشاملة" يتحدثن لـ"الدستور"

محافظ القليوبية يشهد ندوة ثقافية بمناسبة احتفالات 6 أكتوبر

فى ذكرى شهداء الروضة.. أهالى شمال سيناء: سنحارب الإرهاب حتى آخر قطرة دم

موضوعات متعلقة

منذ يوم

لماذا امتنع "مذيع الجزيرة" فيصل القاسم عن مهاجمة مصر؟..شقيقه يروي التفاصيل

منذ حوالي 9 ساعات

رسميًا.. البدرى يعلن قائمة منتخب مصر لودية بتسوانا

منذ يومين

تركى آل الشيخ يقرر مقاضاة المقاول الهارب محمد على (صورة)

منذ حوالي 20 ساعة

فيديو.. عمرو أديب يوجه رسالة إلى باسم يوسف

ads

الصور

image description

صور.. خماسية الأهلى فى أسوان

image description

افتتاح بوابة الأهلي العملاقة بمدينة نصر

image description

أحدث جلسة تصوير أغنية حمادة هلال الجديدة

image description

مباراة الزمالك والمقاصة في صور

image description

مباراة فوز الزمالك على مصر المقاصة وطرد طارق حامد

الأكثر قراءة

هل خفضت الدولة سعر البنزين بسبب الدعوة للتظاهر؟.. الباز يكشف أكاذيب الإخوان

طريق الموت بالمنوفية يحصد أرواح أربعة شباب

صافيناز ترتدي الحجاب: جمعة مباركة (شاهد)

صورة الشهيد جلال الشامي ابن كفر الشيخ

أيام زمان

يوسف وهبي.. فنان آمن بعالم الأرواح واستخدمها للتداوي

فيديو نادر.. زيارة الرئيس السادات والملك فيصل بن عبدالعزيز لخط بارليف

فيديو نادر للحظة خروج جثمان الرئيس السادات من المستشفى ودفنه

حسن الإمام يُقبل "ركب" الراحل حسين رياض.. تعرّف على القصة

الصحة

10 طرق طبيعية لإزالة جير الأسنان

الألياف الغذائية تقلل من مخاطر السكر وضغط الدم المرتفع

انخفاض الوزن عند الولادة يجعل الأطفال أكثر عرضة لأمراض القلب

ختام فعاليات اليوم العلمي لقسم التخدير والعناية المركزية لـ"طب المنيا"

الرئيس نيوز

إثيوبيا: مستعدون لحل أي خلاف حول "سد النهضة" عبر التشاور

تقليل رسوم "توثيق الخبرات" للشركات.. مشروع قانون أمام "النواب" الاثنين

تقرير "الطب الشرعي" يفجر مفاجآت في قضية الطفلة "جنة"

"المؤبد" وغرامات بالملايين.. عقوبة التعدي على أملاك الدولة والأفراد

منوعات

العواصف تودى بحياة سيدة وتصيب 6 أشخاص شرق موريتانيا

انطلاق ملتقى الصحافة العماني البريطاني الأسبوع المقبل

تخريج أول دفعة دراسات عليا في الاستشعار عن بعد بـ"عين شمس"

نيجيريا: العاملون في مجال التكنولوجيا ينظمون حملة ضد الشرطة

كشكول

"المدارس اليابانية" تخصص الأنشطة الطلابية للحديث عن انتصار أكتوبر

رئيس جامعة طنطا: بطولات القوات المسلحة في حرب العبور فخر للمصريين

وظائف خالية بسوهاج الأزهرية.. تعرف على الشروط

السفير الألماني: الجامعة الألمانية بالقاهرة من أنجح مشروعتنا خارج الحدود

إسلام سياسي

اليمن: ضبط خلية نسائية حوثية تزرع الألغام في الأسواق

فيديو .. الإفتاء تكشف: كيف يرتدي الإخوان ثوب المظلومية للتغطية على جرائمهم؟!

سياسي ألماني: حتى كرة القدم غير آمنة من إرهاب أردوغان

طالبان تقتل 6 رجال شرطة فى إقليم شمال شرق أفغانستان


زيت وسكر

ترقيم وتسجيل  5 مليون رأس ماشية بالمحافظات

8  مشروعات إستثمارية داجنة بحق الإنتفاع

فوائد “محار البحر” لصحة جسمك

تعرف على حجم الإنجاز بمشروعات الصرف الصحي بالقرى

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
إذا عـشقت اعشق قمر
ماجد حبته
.. ولم تنته الحرب
ماجد حبته
سخّان أم هيثم!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أمين الخولى.. الثائر الأول بين الأساتذة والتلاميذ
المزيد

الثقافة

"بطولات وانتصارات أكتوبر".. ندوة بمكتبة القاهرة الكبرى (صور)

ثقافة أسيوط تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة (صور)

ورش فنية احتفالا بنصر أكتوبر في "ثقافة الإسكندرية"

"عظماء من تاريخ مصر" ندوات تثقيفية في أسيوط

صفحتنا ع الفيس بوك