ناجى شهود يروى موقفًا بطوليًا لبدو سيناء فى عام 68

كشف اللواء ناجي شهود، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، موقفًا بطوليًا لمشايخ سيناء في الدفاع عن أرض سيناء ويعود تاريخ الواقعة إلى 31 أكتوبر 1968.



وقال خلال لقائه في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع عبر فضائية "on e: "لازم في احتفال بأي مناسبة في ظروف بلد يعاد بناؤها وتكوينها لا بد أن نحتفل بالحدث لكي نأخذ دروسًا من التاريخ حتى نبني ما هو قادم".



وأضاف: "خضام الأحداث التي تتم في بلادنا من سبع سنين، هو مخطط له منذ القدم، وهو أن نبعد عن الطريق الطبيعي لإعادة بناء الدولة".



وتابع: "يا مصريين ما حدث في 67 لم تكن الأولى لتغير هوية سيناء لكي لا تكون مصرية، ففي عام 65 اجتاحت إسرائيل سيناء، وحدث للمرة الثالثة عندما قرر موشي ديان أخذ أهالي سيناء، لكي يعلنوا استقلاليتهم عن مصر بلا عودة ونظم مؤتمرًا صحفيًا اسمه مؤتمر "الحسنة"، في 31 أكتوبر 68، وجمع شيوخ القبائل وكان معهم كاميرات وهو لا يعلم أن هؤلاء أبناء مصر وأنهم خط الدفاع الأول وأنهم مصريون حتى النخاع ويعلمون قمة هذه الأرض وارتباطها بهذا البلد".



واستطرد: "بعد الاتفاق على كل شيء في وجود الإعلام الدولي والصليب الأحمر، وقف المفوض بالحديث الشيخ سالم الهرشي، من قبيلة البياضية، وقال لهم: "اترضون ما أقول"، قالوا نعم فقال: "إن سيناء مصرية وقطعة من أرض مصر ولا نرضى بديلًا عنها وما أنتم إلا احتلال، ونرفض التدويل وأمر سيناء في أيدى مصر 100% ولا نملك فيها شبرًا واحدًا يمكننا التفريط فيه".



واستكمل: "تم فض المؤتمر بالقبض على الشيوخ، وقامت المخابرات المصرية بتهريب الشيخ سالم الهرشي، على الأردن ومنها إلى مصر".

