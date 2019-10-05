كيف تبدل موقف اللواء طيار محمد زكى عكاشة من معاهدة السلام؟

كشف العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن والده اللواء طيار محمد زكي عكاشة، أحد طياري حرب أكتوبر، استقبل معاهدة السلام بتحفظ شديد، وكان يرى أنه من الممكن الحصول على ما هو أفضل من ذلك.



وأضاف عكاشة، خلال لقائه مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، أنه على الرغم من ذلك كان يخشى على الرئيس محمد أنور السادات لحظة دخوله تل أبيب، فهو لم يذهب لمفاوضة الإسرائيليين فقط، وإنما كانت إسرائيل تحظى بدعم دولي، بينما حلفاؤه في مرحلة شحوب.



وأشار عكاشة، إلى أنه بعد سنوات تقاربت الحقبتين، تغيرت نظرته للمعاهدة، فتحفظه كان لأنه كان في الخدمة، لكن عندما احتك بالوسطين السياسي والثقافي، أدرك الكثير من الأمور، وصهرته السنوات.

