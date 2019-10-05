%46 بطالة.. 4 أسباب أدت لاندلاع المظاهرات فى العراق

قال الدكتور رائد العزاوي، أستاذ العلوم السياسية والمتخصص في الشأن العراقي: إن الأوضاع في العراق تسير نحو تشنج أكثر، مشيرًا إلى أن العراق يتجه نحو طريق مسدود، وربما تشهد الأيام المقبلة نزاعًا مسلحًا، خاصة بعد فشل مفاوضات الوفد المشكل من المتظاهرين مع رئيس البرلمان العراقي.



وأوضح العزاوي، خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، أن أسباب اندلاع التظاهرات في العراق، هو فقدان 480 مليار دولار خلال 10 سنوات، وارتفاع البطالة لـ46%، ووجود مليون و100 ألف أرملة لا يحصلون على رواتب.



ولفت إلى أن العراق ينتج 3 ونصف مليون برميل يوميًا، بدخل يتجاوز 400 مليون دولار، مردفًا: "سرقت ونهبت كل هذه الأموال من قبل طبقة سياسية استغلت الأوضاع السياسية وتراجع الدور العربي وتنامي الدور القطري الإيراني التركي".



وتابع: "قطر وتركيا وإيران دمروا العراق، وهذا البلد يسير نحو طريق مسدود"، مشيرًا إلى أن بيان الجامعة العربية مهلهل، وبيان الأمم المتحدة مهلهل، بينما العراق يقتل ويذبح يوميًا.



