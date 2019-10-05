مأساة عالم عراقى يبحث عن "بنطلون"

عرض الإعلامي نشأت الديهي، مقطع فيديو مؤثرًا لعالم رياضيات عراقي يدعى جميل حميد إيليا، يقول إنه طور طائرات الخطوط الجوية العراقية، وعندما سألوه عما يحتاجه الآن، أجاب: "أحتاج لبنطلون".



وعقب الديهي، خلال تقديم برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "ten":" عالم مفروض ياخد نوبل، بقى كل هدفه في الحياة يلبس بنطلون، هذه المأساة سببها أن العراق تدمرت في 2003 باحتلال أمريكي ورغبة جامحة في التخلص من صدام وحزب البعث".



وأردف: "علماء العراق أصبحوا متسولين في الشارع بفعل خيانة واضحة، ذنبه في رقبة من ساعدوا على تدمير العراق، هذه هي إنجازات الجزيرة القطرية، تدمير دولة بهذا الشكل".

