"الديهى" يعرض فيديو مسربًا لراشد الغنوشى

أذاع الإعلامي نشأت الديهي، مقطع فيديو مسربًا لراشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة، وعضو التنظيم الدولي للإخوان في حفلة سمر غنائية.



وقال "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت: "يا شباب الإخوان اللي بيقولوكم انزلوا موتوا راشد الغنوشي في حفلة سمر ومجون، وهو بيحمسكم تنزلوا تموتوا في سبيل الله"، معقبًا: "كبر مقتًا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون".



وأردف: "اخس عليك يا شيخ راشد، بتسمع جرح تاني يا شيخ راشد".



وأذاع تسجيلًا صوتيًا للغنوشي، أكد فيه أن العبادة تحتاج للمال، والله يحب الغني؛ لأن الفقير لا يستطيع دفع الزكاة أو الذهاب لأداء فريضة الحج"، معقبًا: "دول خوارج هذا الزمان، وخوارج هذا العصر".

