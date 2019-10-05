مصرى يقيم منزله من مخلفات قابلة لإعادة التدوير (فيديو)

عرض برنامج "صباحك مصري"، المُذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، تقريرًا مصورًا يستعرض منزل خبير بيئي أقام منزله من مخلفات قابلة لإعادة التدوير.



وقال تيمور الحديدي، صاحب أول منزل في مصر مصنوع من مخلفات قابلة لإعادة التدوير، خلال التقرير، إنه شعر أن بإمكانه القيام بشيء جديد ومختلف من أجل هذه البلد والحفاظ عليها، ففكر في إقامة منزله من المخلفات، موضحًا أنه حاول توصيل الفكرة للعمال الذين ساعدوه على إنشاء المنزل، من خلال إطلاعهم على فيديوهات مشابهة لهذه الفكرة، وبعضهم أعجب جدًا بالفكرة.



وأضاف "الحديدي"، أن فكرة منزله ليست قاصرة على بناء منزل للسكن فقط، إنما أيضًا تهدف لتنظيف البيئة والحفاظ عليها، مشيرًا إلى أن هذا المنزل استغرق 4 سنوات لإنشائه، منوهًا بأن فكرة إعادة التدوير لا تعني استخدام المخلفات بشكل أساسي بقدر تقليل المخلفات أصلًا، موضحًا أن الحفاظ على البيئة يستلزم تغيير ثقافة الفرد في الاستهلاك، كأن يتم استخدام أكياس قماش بدلًا من البلاستيك لشراء المستلزمات، أو الانفاق على محطات المياه لإنتاج مياه نقيه، بدلًا من كثرة استهلاك المياه المعدنية.