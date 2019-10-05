دعوات بريطانية لمحاسبة "فيفا" بسبب مونديال قطر

دعت النائبة بمجلس العموم البريطانى "بارنة فيرما"، إلى ضرورة الضغط على قطر لتحسين قانون العمل لديها في ظل الانتقادات التي تواجهها بسبب ظروف العمل القاسية لدى العمال الأجانب فى الإمارة الخليجية ضمن استعدادات كأس العالم 2022، مشيرة إلى أن هذا الأمر بمثابة فرصة للمملكة المتحدة التى تهتم بحقوق العمال وقوانين العمل، وفقًا لما ذكرته صحيفة "الجارديان" البريطانية.



وأشارت النائبة البريطانية إلى اتباع سياسة "العصا والجزرة" مع قطر في هذا الشأن، وهو مصطلح دارج في أوروبا المقصود به سياسة الثواب والعقاب، للضغط على الدوحة باستخدام مونديال 2022، من أجل تنفيذ إصلاحات قوانين العمل وتحسين أوضاع العمال الأجانب لديها.



من جانبها قالت ليندا رايد، إن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" مسئول عن قرار إقامة كأس العالم في قطر، مشددة على أنه لا يمكن للفيفا أن يغسل يديه من عواقب الضغط الشديد الذي يعاني منه العمال المهاجرون، وظروف العمل السيئة، والافتقار إلى الرعاية الصحية الكافية، فضلًا عن أسر العمال الذين يموتون دون أن يتلقوا أي تعويض، أو تفسير لوفاتهم، مضيفة: "يجب استدعاء فيفا وحثه على اتخاذ إجراء قبل موت المزيد".