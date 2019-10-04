مجد القاسم يكشف اسمه الحقيقي:"ثقيل على الناس"

كشف الفنان السوري مجد القاسم، عن اسمه الحقيقي وهو معضاد مؤيد إبراهيم القاسم، وتعود أصول عائلته إلى الفاطميين.



وأوضح القاسم، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد مجدي، في برنامج "فنجان قهوة"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الفنان فهد بلان أطلق عليه اسم مجد القاسم قبل أن يصل إلى مصر ويحترف الغناء، لأنه اعتبر اسمه "ثقيل" في النطق.



وأضاف الفنان السوري مجد القاسم، أن له 11 أخًا وأخت جاءوا إلى مصر في سن مبكرة للغاية.

