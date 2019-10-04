"ارووها بعرقكم".. 7 مشاهد من سيناء بين الحرب والتعمير

نشرت وزارة الدفاع المصرية، عددًا من "البروموهات" عن الانتصارات في حرب أكتوبر، وذلك على قناتها الرسمية على "يوتيوب".

دمجت البروموهات بين لقطات من حرب أكتوبر المجيدة، وبين لقطات للأنفاق والوحدات السكانية، وقناة السويس الجديدة، للبعث برسالة أن الرئيس الراحل أنور السادات حارب وانتصر واسترد سيناء، أما الرئيس عبدالفتاح السيسي يعمر سيناء.

ومن بين المشاهد، رجل مسن كان ممن شاركوا في حرب أكتوبر، سلم علم مصر لأحد الجنود ويطلب منه أن يروهوا بعرقهم، مثلما رووها بدمائهم.

وتحل بعد غد الأحد، الذكرى الـ46 لحرب أكتوبر، حيث نجح المصريون في هدم أسطورة إسرائيل خط بارليف الحصين، وعبرو القناة.