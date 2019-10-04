النواب التونسي يبحث مع وفد مركز "كارتر" إنجاح الانتخابات

بحث رئيس مجلس نواب الشعب التونسي بالنيابة عبد الفتاح مورو، مع وفد من مركز "كارتر" لمراقبة الانتخابات، الاستحقاق الانتخابي (انتخابات الرئاسة التونسية) بمختلف مراحله والجهود الرامية إلى إنجاحه.



وذكر مجلس نواب الشعب - في بيان اليوم الجمعة - أنه تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر بخصوص مسار الانتقال الديمقراطي وما يشهده من تطور بفضل المجهودات المشتركة وحرص مختلف الأطراف المعنية على تكريس مبادئ دستور تونس الجديد وبناء الجمهورية الثانية، كما تم التطرق إلى خصوصيات النظام الانتخابي في تونس وما يتطلبه من تعديلات بما يسهم في تعزيز البناء الديمقراطي.



ونوه مورو إلى النتائج الإيجابية التي حققها المسار الانتقالي في تونس، مبرزا الدور الذي اضطلعت به الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تأمين مختلف المحطات الانتخابية وإنجاحها.



فيما أكد أعضاء وفد مركز كارتر لمراقبة الانتخابات تقديرهم لمسار الانتقال الديمقراطي في تونس، وأعربوا عن اهتمامهم بعمل مجلس نواب الشعب ودوره في تكريس مبادئ الديمقراطية والإسهام في إنجاح هذا المسار عبر مختلف وظائفه.