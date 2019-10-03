محيى إسماعيل: نور الشريف لم يملك أموالًا للإنتاج.. الله وهبه العطاء

قال الفنان محيي إسماعيل عضو لجنة تحكيم دولية بمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول حوض البحر المتوسط، إن المهرجان كرم الفنان الراحل نور الشريف، لأنه يستحق التكريم.



وأضاف خلال لقائه في برنامج "آخر النهار"، مع الإعلامي تامر أمين، والمذاع عبر فضائية "النهار": "الفنان الراحل كان أكبر ممثل قادر على العطاء والإنتاج ولولاه لما ظهر عاطف الطيب، ولا سمير سيف، ورغم أنه كان لا يملك نقودا للإنتاج، ولكن الله وهبه العطاء، فأعطى وأخذ حب الناس".



وأكد أن فكرة المهرجان تقوم على جمع العالم كله في أفلام سينمائية، والتعامل على قامات كبيرة جدًا لا تعرفهم وتعيش أحاسيس لم تعشها من قبل كما تتعرف من خلاله على معنى السينما المستقلة، وكذلك تطور صناعة السينما من مرحلة الـ 35 ملي إلى الديجيتال والرقمي، ومفهوم السينما المستقلة والتي يتم تصويرها بكاميرا ديجيتال.

