إسعاد يونس تسخر من "أبو تورتة" بصورة

شاركت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، بصورة لها من كواليس برنامجها "صاحبة السعادة".



وظهرت إسعاد يونس، في الصورة وإلى جانبها قالب تورتة، وعلقت عليه قائلة: "التورته دي بتاعتي أنا اللي جيباها، أصلها بقت تهمه اليومين دول"، وذلك في إشارة منها إلى قصة مصطفى، الشهير عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بإسم "مصطفى أبو تورتة، والذي أثار حالة جدل واسعة، بعد هروبه وأهله يوم خطبته من الفتاة "نهال شعبان"، بعدما أخذ التورتة والشبكة، وادعى مرض خاله، تاركًا خطيبته وحدها، حسب ما قالته الفتاة.



وكان مصطفى، قد اعترف في تصريحات مصورة، أنه غيّر برنامج حفل الخطوبة، لكونه لم يرتاح لتصرفات أهل العروس، لكنه لم يأخذ التورتة كما ادعت.

