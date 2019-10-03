شاهيناز: أفكر في التمثيل وأحتاج لأداء أدوار مؤثرة

قالت الفنانة شاهيناز، إنها فكرت في الدخول في مجال التمثيل وبالفعل خاضت التجربة على خشبة المسرح من خلال مسرحية غنائية تحت اسم "فرحانة" وكانت صاحبة دور البطولة.



وأضافت شاهيناز خلال لقائها مع الإعلامي أحمد مجدي، في برناج "فنجان قهوة"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن المسرحية الغنائية "فرحانة" لاقت استحسان الجمهور وتم عرضها على مسرح محمد عبدالوهاب في الإسكندرية.



وكشفت الفنانة شاهيناز عن أنها تخاف أن تؤدي دورا في التمثيل ولا يصبح إضافة لرصيدها الفني، لذلك تريد أن تحصل على أدوار مؤثرة، مؤكدة أنها تفضل البطولة المشتركة لأنه يخدم الدراما والمشاهد، فنسبة المشاهدة سترتفع وكل فنان لديه جمهور كبير، لذلك سيكون أكثر مشاهدة.



وترى شاهيناز أن هدى سلطان ممثلة قوية للغاية ومطربة رائعة والفنانة شادية أقنعت الجمهور بأنها مطربة وممثلة، أما الفنانة سعاد حسني من أجمل الأصوات وصنفها الجمهور أنها ممثلة، لكنها نجحت باقتدار في مجال الغناء والتمثيل.



