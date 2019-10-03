هدف محمد صلاح فى شباك سالزبورج.. أنقذ ليفربول (فيديو)

استطاع النجم المصري محمد صلاح قيادة فريقه ليفربول الإنجليزى للفوز على نظيره ريد بول سالزبورج، برباعية مقابل ثلاثة، فى إطار الجولة الثانية من المجوعة الخامسة بدورى أبطال أوروبا، والتى أقيمت على معقل الريدز"الأنفيلد".



وتقدم ليفربول في الشوط الأول عن طريق نجمه ساديو مانى فى الدقيقة التاسعة من عمر اللقاء، ثم اتبعه روبرتسون بالهدف الثانى فى الدقيقة 25، قبل أن يضيف هداف الدورى الإنجليزى محمد صلاح الهدف الثالث فى الدقيقة 36.



ولكن قبل نهاية الشوط الأول فى الدقيقة 39 سجل هوانج لاعب سالزبورج هدف تقليص الفارق؛ لينتهى الشوط الأول بتلك النتيجة.



وفي الشوط الثانى فاجأ سالزبورج أصحاب الملعب بثنائى عريض، وهالاند، ولكن نجح محمد صلاح فى إحراز هدف الفوز فى الدقيقة 69 من عمر اللقاء، ليمنح فريقه أول 3 نقاط بالبطولة.



وعوض ليفربول خسارته الأولى على يد نابولى الإيطالى فيما فاز سالزبورج على حساب جينك بسداسية مقابل هدفين.



ورفع ليفربول رصيده لـ3 نقاط بالتساوى مع سالزبورج خلف نابولى فى الصدارة بـ4 نقاط، فيما يسقط جينك فى ذيل المجموعة بنقطة وحيدة.